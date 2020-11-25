Москва, , 12:52 — REGNUM Банк России не собирается расширять список ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве залога при кредитовании коммерческих банков. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Объём ценных бумаг и типы бумаг, которые мы берём в залог, зависят от ситуации с ликвидностью на рынке. Сейчас мы находимся в ситуации структурного профицита на рынке. Рыночного обеспечения в целом много на рынке — около 9 трлн рублей», — заявила Набиуллина.

«Поэтому мы не считаем в нынешний момент необходимым расширение ломбардного списка на бумаги, которые близки к акциям. Мы на такие периоды наоборот снижаем», — указала она.