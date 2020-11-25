Москва, , 12:46 — REGNUM Хотя мобильность рабочей силы в России значительно возросла, она по-прежнему остается ниже, чем в более развитых странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти треть жителей РФ в 2021 году планируют сменить работу.

«В принципе в рыночной экономике вряд ли может быть иначе. Конъюнктура рынка меняется — какие-то профессии становятся менее востребованными, появляются новые возможности, одни фирмы закрываются, а другие открываются. Так что перемена работы — это нормальное явление, — пояснил Колганов. — Кроме того, в условиях, когда доходы не растут, а тем более падают, у людей появляется желание найти работу, которая будет приносить им больший доход, чем они имеют в данный момент. Я думаю, что им это удастся, но не факт, что новая работа окажется лучше предшествующей».

Как подчеркнул Колганов, в настоящее время происходит закрытие очень многих фирм, особенно мелких и средних, и как следствие идет сокращение персонала.

«При восстановлении экономики будут появляться новые фирмы, и какая-то часть желающих сменить работу ее точно сменит. Однако насколько велика будет доля тех, кто найдет работу по своему желанию, а не в силу необходимости хоть куда-то пристроиться, пока ответить сложно», — добавил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный банком «Открытие», показал, что в наступающем 2021 году планируют сменить место работы почт треть работающих жителей России (29%).