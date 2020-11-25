Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Акции российского онлайн-ритейлера Ozon в первые минуты торгов на американской бирже NASDAQ выросли более чем на 40%.

Компания разместила 33 млн своих американских депозитарных акций по цене $30. После начала торгов они стали стоить $42,3. Капитализация компании превысила $7,4 млрд.

По мнению аналитиков, повышение цен на ценные бумаги связано с интересом со стороны институциональных инвесторов.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что две российские онлайн-платформы, ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi, рассматривают возможность публичного размещения акций на фондовом рынке США.

Компании рассматривают возможность выхода на биржу уже этой осенью, чтобы привлечь денежные средства для дальнейшего развития.

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