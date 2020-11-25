Москва, , 12:44 — REGNUM Депозиты продолжают быть выгодными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Несмотря на то, что ставки по депозитам снижались, они остаются привлекательными для граждан, они позволяют хранить сбережения в банках с тем чтобы они не обеспечивались от инфляции, ставки в целом еще чуть выше инфляции», — заявила Набиуллина.

Она указала на причины оттока средств из банков.

«При этом мы видим, что отток средств с депозитов обусловлен не только снижением ставок, но и тем, что люди забирали деньги, чтобы поддержать потребление в периоды, когда падают доходы», — добавила глава ЦБ.