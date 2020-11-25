Берлин, , 12:45 — REGNUM Российский банковский сектор более стабилен и безопасен, чем в Европе и США. Такое мнение 25 ноября высказал валютный эксперт из Германии Герхард Массенбауэр, его слова приводит издание Focus.

Как отметил эксперт, Россия обладает таким же фондом благосостояния, как Норвегия, и имеет хорошие позиции из-за низкой долговой нагрузки.

Кроме того, Массенбауэр высказал уверенность в том, что наиболее выгодно делать инвестицию в экономику России из-за стабильной работы промышленных предприятий, невысоких цен на сырье и выгодного курса рубля.

В качестве конкретного примера немецкий эксперт посоветовал делать ставку на проект «Северный поток — 2», потому что, по его мнению, нынешние трудности для газопровода являются временными, а компания «Газпром» предлагает хорошие возможности для инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки после принятия законопроекта о расширении сфер применения единой биометрической системы (ЕБС) смогут дистанционно обслуживать не только физических, но и юридических лиц.