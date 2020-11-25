Москва, , 12:39 — REGNUM Кредит в России стал менее обременительным и потому рост частного долга не создаёт угрозы для финансовой стабильности. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Снижение ставок, которое произошло за последние годы в результате снижения инфляции, было дополнено, усилено переходом к мягкой денежно-кредитной политике, и делает для граждан и бизнеса кредит менее обременительным», — заявила Набиуллина.

«Рост кредитования у нас происходит без опасного роста долговой нагрузки», — подчеркнула она.

По данным Банка России, за 10 месяцев 2020 года кредиты компаниям выросли на 8, 7% — это в два раза больше, чем за весь 2019 год. Розничное кредитование же выросло на 12%, в том числе ипотека — на 14% за девять месяцев.