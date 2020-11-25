Москва, , 12:38 — REGNUM Реструктуризация кредитов на фоне пандемии коронавируса была эффективной мерой, число обращающихся снижается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Я уже говорила 820 млрд реструктурированы, из них для граждан 85% реструктуризация — это не то, что банки должны были делать по закону, это работали наши регуляторные меры, послабления», — сказала Набилуллина.

Мера была востребована, отметила она.

«Изначально послабления предполагалось завершить 30 сентября, сейчас мы их продлили до конца декабря, а для банков дали возможность создавать резервы до середины следующего года. Будем мониторить ситуацию, коррекция возможна», — добавила она.

«Мы видим, что пик обращений к реструктуризации был в мае, сейчас мы смотрим обращения упали в шесть раз, где-то 25 тыс. обращений в неделю — было 150 тыс.» — отметила глава ЦБ.