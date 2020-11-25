Ясный, Оренбургская область, , 12:38 — REGNUM В Оренбургской области в городе Ясный будет создан Индустриальный парк «Оренбургские минералы». Уже завизировано соглашение о реализации проекта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется, что площадь Индустриального парка составит более 8 гектаров. В его состав войдут не менее пяти предприятий. На территории промплощадки разместят системы коммуникаций, объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность предприятий, и сооружения, предназначенные для создания промышленного производства резидентов.

Чиновники называют в качестве основных преимуществ нового парка появление нового производства, что повлечет создание новых рабочих мест. Кроме того, бизнес получит значительные льготы.

Добавим, что с реализацией проекта в Ясном в регионе будет действовать два индустриальных парка. Напомним, первый открылся в Оренбурге в 2015 году (Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок»).

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