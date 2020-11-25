Омск, , 12:33 — REGNUM Прокуратура Омской области решила оспорить слишком мягкий приговор суда в отношении учредителей и руководителей строительных организаций и жилищно-строительных кооперативов, которые, по версии следствия, с 2007 по 2014 гг похитили деньги 207 пайщиков ЖСК «Центральный-1» и 198 пайщиков ЖСК «Центральный-2» в Омске.

«Вину в совершении преступлений фигуранты уголовного дела не признали, в рамках дела потерпевшими были заявлены гражданские иски о возмещении ущерба, часть из которых судом оставлена без удовлетворения», — поясняют следователи.

Их не устроило то, что суд, не согласившись с юридической оценкой стороны обвинения относительно квалификации действий лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), квалифицировал действия подсудимых в отношении каждого пайщика по преступлениям, предусматривающим ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Таким образом один из фигурантов был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По этой же причине от наказания за ряд преступлений освобожден другой фигурант. В этой связи уголовное дело будет рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда в апелляционном порядке.