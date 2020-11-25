Бишкек, , 12:30 — REGNUM Согласно прогнозам правительственных аналитиков, по итогам 2020 года экономику Киргизии ожидает спад на уровне 5,3%. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков, выступая на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

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По словам высокопоставленного чиновника, проседание показателей промышленности на 5% и сферы услуг — на 9%, а также замедление темпов роста строительства до 2,9% и сельского хозяйства — до 2% обусловлено эпидемией коронавируса.

Отвечая на вопрос депутатов о том, как новые власти республики намерены пытаться сократить дефицит бюджета , исполняющий обязанности главы правительства сообщил, что это будет делаться за счет увеличения налоговых доходов и фискализации налоговых процедур.