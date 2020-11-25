Москва, , 12:29 — REGNUM Большая часть принятых решений по денежно-кредитной политике в России в 2020 году проявят себя в полной мере лишь в году следующем. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Мягкой она останется и в 2021 году. Но, возможно, если дезинфляционное влияние пандемии сохранится или усилится, наша политика будет оставаться мягкой дольше, чем мы сейчас предполагаем», — заявила Набиуллина.

По её словам, уже принятые решения по денежно-кредитной политике продолжат поддерживать восстановление экономики не только в этом, но и следующем году.

«Решения по денежно-кредитной политике действуют с лагом в три-шесть кварталов. То есть уже принятые решения в полном объёме проявятся только в течение следующего года», — указала она.