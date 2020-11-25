Москва, , 12:25 — REGNUM Полное восстановление экономики России произойдёт к середине 2022 года. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Докризисного уровня экономика достигнет к середине 2022 года. Восстановлению потребительского инвестиционного спроса будут способствовать принятые антикризисные меры правительства и мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка», — заявила Набиуллина.

Согласно базовому сценарию, в 2021 году прогнозируется экономический рост в России на уровне 3,3−4%, в 2022 году — 2,5−3,5%, в 2023 году — 2−3%.

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