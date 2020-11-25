Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии при работе над бюджетом на 2021 год стало известно, что планируется принять его с дефицитом в размере 103 млн рублей. По словам первого замминистра финансов республики Оксаны Каровой, дефицит «могут покрыть за счет привлечения коммерческих и федеральных заимствований».

Чиновница в рамках проекта «Открытое правительство» сообщила, что доходы бюджета в 2021 году запланированы в сумме 32 млрд 734 млн рублей, расходы — 32 млрд 837 млн рублей. Снижен прогноз на налоговые и неналоговые доходы до 658 млн рублей. Выпадение доходов произойдет из-за отсутствия поступлений от акцизов на крепкий алкоголь и вино.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Северной Осетии на 2020 год доходы составляли 34,433 млрд рублей. Из них почти 22 млрд рублей будут предоставлены федеральным центром в виде безвозмездных поступлений. Расходы бюджета были приняты в размере 33,997 млрд рублей. Бюджет был принят с профицитом 435,9 млн рублей.

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