Москва, , 12:20 — REGNUM Из-за возросшей неопределённости в мировой экономике Банк России рассматривает более широкий набор возможных сценариев развития ситуации, чем прежде. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«С учётом возросшей неопределённости, веер траекторий развития событий расширился. И поэтому в основных направлениях мы в этот раз представляем четыре прогнозных сценария», — заявила Набиуллина.

Среди них базовый сценарий как наиболее вероятный, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

«Раньше предпосылки сценариев отличал ожидаемый уровень цен на нефть», — отметила она.

«Нефть должна была перестать играть первую скрипку в сценариях, поскольку зависимость экономики от динамики нефтяных цен снизилась. И в этом году сценарии различаются по изменению факторов со стороны спроса и предложения, потенциальных темпов роста», — подчеркнула председатель Банка России.