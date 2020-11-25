25 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 12:14 — REGNUM Несмотря на прогнозируемый агентством «Эксперт РА» в рамках «Индекса здоровья банковского сектора на 1 октября» возможный уход с рынка как минимум 35 участников в самое ближайшее время, эти расчеты выглядят еще весьма позитивными. Оно и понятно, ведь главные сюрпризы всех нас ожидают впереди — в середине следующего года, когда банки, наконец, полноценно отразят свои потери. Напомним, 10 августа в своем пресс-релизе ЦБ РФ сообщил о том, что разрешает участникам рынка сформировать резервы по реструктурированным в этом году кредитам до 1 июля 2021 года. «Эксперт РА», собственно, и утверждает, что, несмотря, на характерное для этого года снижение качества активов (дефолты и ухудшение платежной дисциплины заемщиков в условиях пандемии), собственники банков не спешат с масштабными докапитализациями с учетом, обратим особое внимание, отложенного за счет реструктуризаций отражения потерь и экономической неопределенности в целом. При этом, по собственным подсчетам агентства, текущий запас прочности российских банков остается под риском. Почти 26% действующих кредитных организаций убыточны в расчете за последние 12 месяцев. Рентабельность сектора устойчиво снижается: потери составляют 3% год к году (за отчетный был взят период с 01.10.2019 по 01.10.2020 против периода с 01.10.2018 по 01.10.2019). 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за девять месяцев 2020 года. И опять же, заметим, как говорится в отчете агентства, с учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

В наиболее рискованном положении находятся средние и малые московские банки, в основном за пределами первой сотни, с рейтингом из категории «B и ниже», заточенные на финансирование проектов своих бенефициаров, сообщил изданию «Коммерсантъ» управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Небольшие региональные банки в нынешний кризис в среднем даже более устойчивы, чем московские, так как конкуренция в регионах ниже». Заметим, пусть «конкуренция в регионах и ниже», но экономика большого ряда регионов в более затруднительном положении, чем в Москве. Как и больше именно в регионах населения с низкими доходами, а значит, региональный спрос на услуги банковского сектора, в частности со стороны регионального бизнеса, может быть сильно ограничен, и видимых причин для скорейшего его ускорения на ближайшем горизонте не видно.

Более того, 27 октября обратило на себя внимание сообщение регулятора рынка о том, что аукцион Банка России по размещению купонных облигаций на 41,369 миллиарда рублей не состоялся из-за отсутствия заявок. Отсутствие заявок на данном аукционе — довольно серьезный сигнал: у банков есть проблемы с наличием достаточных активов с коротким сроком до погашения для выплат вкладчикам и клиентам при значительном оттоке их средств. То есть у банков есть проблемы с текущей ликвидностью. Этот показатель и отражает степень выживаемости банков. Если на аукцион не было подано ни одной заявки, то о чем это говорит?!

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Вот что по этому поводу говорится в отчете агентства: «Профицит ликвидности по-прежнему ограничивает операционную эффективность деятельности. Признаки снижения профицита, впервые зафиксированные осенью 2020 года, пока имеют в большей степени технический характер и связаны с выкупом банками новых выпусков ОФЗ, представляющих собой высоколиквидные активы с ограниченной доходностью. Наблюдаемая волатильность средств клиентов препятствует утилизации избыточной ликвидности». Иными словами, утилизации избыточной ликвидности, цель которого в принципе преследовал вышеуказанный аукцион ЦБ, препятствовала волатильность средств клиентов, пока же дела не так уж плохи. В этом ключе, вероятно, речь идет не о малых, а о крупных банках. Ведь именно они помогали государству финансами, покупая ОФЗ, выпускаемые Минфином. Но вот дилемма, средства этих же бюджетных займов размещаются, как известно, там же — на счетах крупных банках.

Конечно, размещая эти деньги, казначейство оценивает риски. Однако ориентируется ли Минфин при этом на кредитный рейтинг банков или всё-таки на размер их капитала, вот в чем вопрос. И ответ на этот вопрос имеет большое значение. Потому как «Эксперт РА» — это аккредитованное ЦБ РФ кредитное рейтинговое агентство, которое и присваивает рейтинги банкам. Помните, как поговаривал Бунша: «Меня терзают смутные сомнения, у Шпака — магнитофон, у посла — медальон»… Так вот, «меня терзают смутные сомнения», что на данный момент отчету агентства можно доверять на 100 процентов. Вовсе не потому, что он по большому счету позитивен, прогнозируя уход с рынка в ближайший год порядка 35 участников рынка или как бы безболезненную консолидацию слабых и сильных банков. А потому, что без полной информации, без отражения банками потерь при реструктуризации кредитов, отложенного ЦБ РФ до 1 июля, отчет Агентства не может априори быть точным. Собственно, в самом же отчете, как вы заметили, встречается несколько оговорок, например, на «пока», мол, «признаки снижения профицита, «пока» имеют в большей степени технический характер», или, например, «с учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года».

Министерство финансов РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Верны ли наши предположения или не верны, покажет время. Сейчас же явно проглядывает эффект бумеранга: раньше, так сказать, экономика молила о помощи банковский сектор — просила повысить доступность кредитных средств, снизив ставки, сейчас, похоже, здоровье банковского сектора зависит от здоровья экономики. Правда, один вариант другого не лучше. Не лучше для бюджета, который снова дефицитный. Средства, размещаемые Минфином в банках, будут, так или иначе, извлекаться на необходимые для реализации государством своих задач. Быстродоходных и высокодоходных инструментов у банков сегодня нет. И ЦБ РФ на помощь сектору не спешит!