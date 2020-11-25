Москва, , 12:14 — REGNUM Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных переводах денег за рубежом с использованием электронных кошельков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Законопроект вводит обязанность резидентов представлять в налоговые органы наряду с отчётами о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской федерации, также отчёты о переводах денежных средств по электронным кошелькам. Речь идет о случаях, когда сумма операций по зачислению за отчётный год превышает 600 тыс. рублей или эту сумму в валюте.

Госдума обсудит законопроект на заседании 8 декабря.

Отметим, что предполагается ввести штрафы за несоблюдение этих требований. Например, за неуведомление налоговых органов о таком движении средств предполагается штраф для граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20% до 40% суммы средств.

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