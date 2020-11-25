Чита, , 12:10 — REGNUM Депутатам городской думы Читы завтра, 26 ноября, предстоит рассмотреть вопрос о корректировке действующего бюджета Читы. Соответствующее решение профильного комитета уже принято, сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии.

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По словам чиновников, необходимость в поправках связана с ухудшением ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Карантинные мероприятия повлекли за собой снижение доходов организаций и предпринимателей и необходимость оказания мер поддержки плательщикам в виде продления сроков уплаты налогов, предоставления отсрочек, освобождения от уплаты, снижения налоговых ставок.

«Вследствие этого необходима помощь края для выполнения запланированных ранее задач в рамках действующего бюджета: предполагаемая дотация вследствие договоренности с министерством финансов Забайкальского края составит 93 млн. рублей — такова сумма выпадающих доходов из бюджета Читы», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации Читы Андрей Гренишин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 171 человека, причём 268 из них добавились только за последние сутки.

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