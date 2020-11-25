Москва, , 11:56 — REGNUM Компания Facebook является главным бенефициаром тренда на переток рекламных бюджетов из традиционных источников в интернет-рекламу и особенно в мобильную интернет-рекламу, где приложения компании являются лидерами по количеству активных пользователей, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. По его словам, по Facebook ожидается замедление роста DAU (Daily Active Users) с текущих темпов в 10% до 2% к 2026 г. При этом в развитых странах рост уже идет в пределах 1−2%, и основной рост, по нашему мнению, будет за счет развивающихся стран.

«Главным растущим сегментом является Instagram, где мы ожидаем роста DAU с 1,1 млрд до 2,3 млрд к 2026 году. Мы считаем, что Instagram останется самой привлекательной социальной сетью для рекламодателей, поэтому мы прогнозируем рост выручки на пользователя с $22 до $42 к 2026 году. Мы считаем, что компания сохранит за собой лидерскую позицию в ближайшие годы, и отмечаем потенциал для дальнейшего роста выручки за счет монетизации WhatsApp, поэтому выставляем рекомендацию BUY с целевой ценой $321 на инвестиционный горизонт в 1 год», — пояснил эксперт.

Основные риски, по оценке аналитика:

снижение расходов на интернет-рекламу из-за пандемии COVID-19;

усиление конкуренции и переток текущих пользователей в другие социальные сети;

замедление темпов роста ежедневно активных пользователей, что повлечет снижение интереса со стороны рекламодателей.

Добавим, что Facebook — американская технологическая компания, владелец крупнейшей социальной сети в мире. Кроме Facebook компании также принадлежат такие приложения, как Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. По итогам 3-го квартала 2020 года количество ежедневно активных пользователей (DAU) социальной сети Facebook было на уровне 1,82 млрд человек. Аналогичный показатель по пользователям, которые хотя бы раз в день открывали одно из приложений компании, составил 2,54 млрд человек. Основной источник дохода компании — продажа рекламного пространства в своих приложениях. 45% выручки компания получает в США и Канаде, 24% — в Европе, 22% в Азии и Океании, и 9% в остальных странах. Кроме социальной сети компания производит и продает очки виртуальной реальности под брендом Oculus.