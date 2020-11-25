Владикавказ, , 11:56 — REGNUM Курорт «Мамисон» получит на развитие в период до 2024 года 14,4 млрд рублей. Денежные средства предусмотрены в бюджете РФ на трехлетний период. Об этом сообщил в ходе заседания правительства 24 ноября руководитель комитета по туризму РСО-Алания Заурбек Кодзаев.

По его словам, в трехлетнем бюджете Российской Федерации «предусмотрено 6,4 млрд рублей на различные мероприятия, только по дорожному хозяйству дополнительно порядка 8 млрд рублей», пишет пресс-служба главы республики.

В связи с новыми цифрами правительство РСО-Алании внесло изменения в постановление от 15 ноября 2013 года «О Государственной программе РСО-Алания «Развития туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014−2020 годы», продлив срок действия программы до 2024 года. При этом, как отметил Кодзаев, структура программы остается без изменений.

Комментируя эту новость, глава правительства Таймураз Тускаев отметил, что в связи с увеличением вложений в туристическую отрасль необходимо расширить планы по развитию горнолыжного туризма и бальнеологии.