Москва, , 11:56 — REGNUM Автопроизводитель Volkswagen в России скорректировал моторную линейку седана Passat. Об этом сообщается на официальном сайте марки.

Volkswagen Passat Thomas doerfer

Если с начала 2020 года российские покупатели могли выбрать один из двух вариантов моторов обновлённого Volkswagen Passat, то теперь в линейке остался один мотор.

Бензиновый агрегат рабочим объёмом два литра и мощностью 190 л. с. больше в России не продаётся. На данный момент покупателям доступен только мотор объёмом 1,4 л производительностью 150 «лошадей».

Отмечается, что 150-сильный движок работает с механической трансмиссией или «роботом», в то время как 190-сильный мотор стыкуется с роботизированной коробкой передач.

С февраля 2020 года на российском авторынке было реализовано не так много моделей Volkswagen Passat — всего лишь 743 экземпляра.

Напомним, стоимость Passat варьируется от 1 949 000 рублей до 2 539 000 рублей.

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