Майкоп, , 11:45 — REGNUM Почти 19 млрд рублей поддержки из федерального бюджета будет выделено Республике Адыгея в виде дотаций, субсидий и субвенций в 2021 году, сообщили 25 ноября в пресс-службе главы Республики Адыгея. Проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов Госдума РФ приняла во втором чтении 24 ноября, в частности, было утверждено распределение трансфертов из федерального бюджета регионам.

Дом правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в настоящее время завершается работа над проектом республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. При его формировании приоритет отдавался сохранению социальной направленности, и здесь региону очень важна поддержка федерального центра.

В пресс-службе уточнили, что в ходе доработки проекта бюджета между первым и вторым чтением удалось увеличить сумму поддержки на 8 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом — до почти 19 млрд рублей. Поправки были внесены и одобрены благодаря совместной работе руководства республики с Правительством РФ в трехсторонней комиссии при поддержке члена комиссии, члена бюджетного комитета Госдумы, депутата от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).

Утвержденные для республики трансферты распределены по более 130 видам субсидий, дотаций и субвенций — на меры поддержки в социальной сфере, в образовании, здравоохранении, культуре, развитии спорта. Также деньги будут направлены на развитие экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, программ формирования современной городской среды, туристических кластеров и многих других важных для жителей Адыгеи направлений.