Воронеж, , 11:35 — REGNUM «Умеренно положительный» прогноз на 2021 год дают специалисты департамента экономического развития Воронежской области. Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«Наш прогноз на 2021 год — умеренно-положительный, с ростом экономики региона в целом выше, чем по стране», — отметил глава департамента экономразвития Воронежской области Данил Кустов.

В 2021 году, по прогнозу воронежских специалистов, рост экономики региона составит 3,4%, при том что средний рост по РФ, по данным Минэкономразвития, составит 3,2%.

Отметим, что, по данным Воронежстата за январь-сентябрь 2020 года, в регионе фиксируется рост по ряду экономических показателей — так, индекс промпроизводства составил более 106%, оборот организаций — 109,2%, объем сельхозпроизводства — более 103%. В то же время снижение зафиксировано в строительстве (93,6%).