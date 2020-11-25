Обнинск, Калужская область, , 12:11 — REGNUM Прокуратурой Обнинска две управляющие организации неправомерно распорядились денежными средствами, которые получили от потребителей за жилищно-коммунальные услуги, — более 100 миллионов рублей, сообщила 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами, в нарушение договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, не погашали имеющуюся перед предприятиями задолженность, а расходовала денежные средства, полученные от населения, на свои цели. В результате противоправных действий ресурсоснабжающим организациям причинён крупный материальный ущерб.

«По материалам прокурорской проверки, следственными органами возбуждены два уголовных дела (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). После прокурорского вмешательства управляющими компаниями, являющимися должниками по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, приняты меры к погашению образовавшейся задолженности на сумму три млн рублей. Расследование уголовных дел и погашение задолженности находится на контроле прокуратуры», — сказала Искрина Басулина.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 335 млн рублей задолжали калужские УК ресурсоснабжающим организациям