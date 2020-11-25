Обнинск, Калужская область, 25 ноября 2020, 12:11 — REGNUM Прокуратурой Обнинска две управляющие организации неправомерно распорядились денежными средствами, которые получили от потребителей за жилищно-коммунальные услуги, — более 100 миллионов рублей, сообщила 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.
Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами, в нарушение договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, не погашали имеющуюся перед предприятиями задолженность, а расходовала денежные средства, полученные от населения, на свои цели. В результате противоправных действий ресурсоснабжающим организациям причинён крупный материальный ущерб.
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