Москва, , 11:45 — REGNUM Какие машины можно сегодня выгодно купить в России, учитывая возникший дефицит у дилеров, рассказали эксперты, опрошенные аналитическим агентством «Автостат».

Так, по мнению гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в нынешних рыночных условиях при покупке нового автомобиля покупатели особое внимание обращают на экономичность машины, а также на уровень безопасности, внешний вид и размер. Кроме того, автолюбителям важен бренд компании-производителя.

Мигаль отметил, что в случае, если целью автомобилиста является покупка автомобиля за 1 млн рублей, то лучше всего покупать следующие модели: Lada Vesta, Renault Logan, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo.

Директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский считает, что сегодня у потребителей есть желание в первую очередь найти подходящую комплектацию машины здесь и сейчас. Вместе с тем из-за дефицита некоторых моделей и ежемесячной индексации цен на авто клиенты готовы отказываться от первоначальных пожеланий и идти на компромисс, покупая имеющиеся в наличии экземпляры.

Каменский сообщил, что в массовом сегменте на российском авторынке особенно востребованы Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander.

Напомним, по состоянию на конец октября 2020 года в РФ при государственной поддержке было реализовано более 220 тыс. новых машин. Наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Lada (более 64,5 тысячи).

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