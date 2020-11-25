Сеул, , 11:38 — REGNUM В сентябре 2020 года в Южной Корее на свет появились 23 566 младенцев, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий сентябрьский показатель с момента начала ведения статистики.

Число смертей в Южной Корее, напротив, увеличилось на 3,4%, до 24 361 человека.

В сентябре текущего года в стране было зарегистрировано 15 324 брака, что на 3% меньше, чем в сентябре 2019 года. Число разводов увеличилось на 5,8%, до 9536 случаев.

С января по сентябрь в стране родились 211 768 младенцев, что на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число смертей, напротив, увеличилось на 4%, до 226 009 человек.