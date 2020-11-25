Москва, , 11:21 — REGNUM Решение о заочном аресте экс-главы правления банка «РИБ» Константина Бекова по делу о хищениях принял Тверской суд Москвы. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе суда

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом в настоящее время Беков находится за рубежом. Рассмотрение ходатайства о заочном аресте Бекова было проведено в ходе закрытого из-за пандемии коронавируса для представителей СМИ заседания.

Отметим, банк «РИБ» был признан банкротом в 2019 году, а в 2018 году Центробанк РФ отобрал у данной кредитной организации лицензию за несоблюдение последней требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за проведение сомнительных транзитных операций. В то же время, согласно материалам дела, Центробанком были обнаружены признаки вывода активов руководством банка «РИБ».