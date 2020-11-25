Москва, , 11:22 — REGNUM Порядка 150 моделей подпадают под так называемый налог на роскошь в России. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Специалисты агентства назвали модели, розничная стоимость которых во всех комплектациях превышает 3 млн рублей. Транспортный налог владельцам таких моделей придется уплачивать с применением повышающих коэффициентов.

Так, все автомобили, попавшие под действие налога на роскошь, оказались из премиального и люксового сегментов. Среди них почти все модели марок: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Cadillac, Jaguar, Land Rover и Porsche.

Кроме того, в список вошли 16 моделей Audi из 27, представленных в России, у BMW — 26 из 32, у Genesis — одна из трех, у Infiniti — четыре из пяти, у Jeep — три из шести, у Lexus — 15 из 18, у Mercedes-Benz — 11 из 17, у Volvo — пять из семи.

Среди массового сегмента также есть машины, попадающие под налог на роскошь. Таким образом, в списке оказались: Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen Teramont и Touareg.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг планирует до 1 марта 2021 года пересмотреть перечень автомобилей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь.

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