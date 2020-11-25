Москва, , 11:06 — REGNUM Из-за экономических последствий пандемии коронавируса в России в неформальном секторе занятости проблем возникло больше, чем в формальном. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, отвечая на вопрос о том, какой процент граждан РФ понес финансовые потери из-за пандемии.

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"Почти все. Снижение дохода, видимо, наблюдается по всему спектру, от бедных до богатых. Данные Росстата мы увидим только в январе, но по итогам трёх кварталов видно, что существенно снизились доходы от финансовых активов и от предпринимательства. Так что плохо всем, — сказал он. — Зарплаты росли, поэтому занятые по найму в формальном сектора экономики чувствовали себя относительно нормально, хотя премии многие не получили в желаемом объеме. А вот в секторе неформальной занятости проблем существенно больше. Малый и средний бизнес также сильно пострадал от самоизоляций и снижения спроса».

Кроме того, он пояснил, что новые режимы ограничения работы во многих регионах России приведут к ещё большему снижению доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году могут произойти различные неблагоприятные события, которые ухудшат общее благосостояние граждан России.

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