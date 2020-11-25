Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция аварийного здания лицея №20 имени Поляничко. В настоящее время работы на объекте выполнены на 20% — завершено устройство фундамента и возводятся монолитно-каркасные стены. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«На 17 ноября готовность объекта составила почти 20%. Работы планируется завершить в декабре 2021 года. Финансирование направлено из городского и областного бюджетов», — уточнила заместитель сити-менеджера по социальным вопросам Елена Кожухова.

Напомним, что старинное здание лицея было снесено в начале июня 2020 года. На обновление объекта направлено 712,4 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что обломки аварийного ростовского лицея №20 строители выбросили неподалёку от посёлка Рассвет Аксайского района, а также на левом берегу реки Дон. Об этом оповестили городскую прокуратуру и комитет по охране окружающей среды.

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