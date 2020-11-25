Ташкент, , 11:00 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года Узбекистан экспортировал стеклянные изделия на сумму $17,6 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

На Казахстан приходится 57,4% от экспорта стеклянных изделий, на Таджикистан — 14,8%, Туркмению — 12,5%, Киргизию — 8%. Узбекистанское стекло импортирует 21 страна, в том числе Россия, Сингапур и Грузия.

Среди регионов Узбекистана лидером по экспорту стеклянных изделий стал Ташкент — объем поставок составил $10,1 млн, из Джизака экспортировано изделий на $2,4 млн, из Ферганы — на $1,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2020 года внешний товарооборот Узбекистана составил $30,1 млрд, в том числе $16,7 млрд — импорт и $13,3 млрд — экспорт.

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