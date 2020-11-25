Чусовой, Пермский край, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае 25 ноября открыли движение по Обходу Чусового. Однако трасса еще не сдана в эксплуатацию, а открытие движение коснулось только участка до пересечения новой дороги с трассой Полазна-Чусовой, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Строительство Обхода Чусового является одним из крупнейших проектов региона. С открытием трассы транзитный транспорт пойдет по объездной дороге, миную заезд в муниципальный центр.

Губернатор Дмитрий Махонин назвал объект долгожданным. «Благодаря появлению обхода дорожное движение в самом городе станет более безопасным, как для автолюбителей, так и для пешеходов. Также разгрузка Чусового от транзитного транспорта снизит нагрузку на существующую дорожную сеть и продлит ее срок эксплуатации», — сказал он.

На участке обхода протяженностью 6,8 км (от трассы Полазна-Чусовой до трассы Кунгур-Соликамск) построена, как сама дорога, так и два моста через Усьву и Вильву, а также один путепровод через железную дорогу. Строительная готовность объекта составляет 96%, искусственные сооружения и благоустройство выполнены полностью. Осталось завершить работы на 300-метровом участке автодороги вблизи с пересечением с трассой Полазна-Чусовой. Полностью работы на объекте планируют завершить в 2021 году.

Движение на обходе открыто по временной схеме. С наступлением благоприятных погодных условий для продолжения работ весной 2021 года дорогу вновь закроют до официального ввода ее в эксплуатацию, намеченного на осень 2021 года.

Напомним, что строительство важной транспортной магистрали началось в 2017 году. Сроки ввода в эксплуатацию в 2019 году были сорваны. Причиной стало то, что проектировщик не учел особенности грунтов, что привело к оползням. Пришлось вносить изменения в проект.

Общая стоимость строительства обхода Чусового составляет 2,7 млрд руб., из них 838,8 млн были направлены из федерального бюджета.

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