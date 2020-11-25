Чита, , 10:53 — REGNUM Правительство РФ выделило Забайкальскому краю дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, регион получил из резервного фонда еще 890 миллионов рублей.

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"Таким образом, всего на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно на 2020 год предусмотрено 3,2 миллиарда рублей. Из этих средств на сегодняшний день профинансировано уже более 2,3 миллиарда рублей», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на ежемесячную выплату в размере 6420, 98 рубля на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.