Пенза, , 13:54 — REGNUM В Пензенской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции вновь продлен режим повышенной готовности. Об этом 25 ноября в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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«Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 10 декабря», — говорится в сообщении.

В области для приезжих введены меры по режиму их самоизоляции, организована термометрия пассажиров на транспортных узлах, с забором биоматериала при повышенной температуре. Для населения разрешены занятия спортом на улице, пешие прогулки. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте. Лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны находится на самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области под запретом проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; курение кальянов в ночных развлекательных заведениях, ресторанах, барах, кафе; оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00; нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения взрослых. Работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционный режим работы и усилить режим дезинфекции. Прибывающим гражданам на территорию Пензенской области из иностранных государств любым видом транспорта, за исключением воздушного, следует сообщать о факте прибытия в страну, месте и датах пребывания.

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