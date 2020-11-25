Москва, , 10:47 — REGNUM В России надо более жестко пресекать посягательства на права профессиональных союзов со стороны работодателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал высказывание председателя партии «Единая Россия», замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который призвал адаптировать оплату труда в России к современным условиям и добиться оптимального соотношения постоянной и переменной составляющей заработной платы.

«Если брать «белый» сектор, то неплохо бы начать с государственной службы, где соотношение основной и переменной части совершенно безумное. Основная часть в зависимости от должностных уровней составляет не больше 30−35%. Остальное — это переменная, — сказал Кудюкин. — Аналогичная ситуация в целом в бюджетном секторе: непомерно большой удельный вес переменных выплат и недостаточный постоянных. Изменить ситуацию можно государственными решениями, и прежде всего законодательными».

Гораздо сложнее, как подчеркнул Кудюкин, обстоят дела с небюджетным сектором, так как есть норма законодательства о том, что работодатель самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда.

«То есть единственная государственная норма здесь — это минимальный размер оплаты труда и требования надбавок, связанных с географическими условиями и с вредностью, — сказал эксперт. — Добиться оздоровления ситуации со структурой оплаты труда можно только при наличии сильных профсоюзов. Государство могло бы уравнять в правах все существующие профсоюзы — дать им возможность более активно влиять на отношения внутри организаций через коллективное договорное урегулирование. И еще один момент — надо гораздо более жестко пресекать посягательства на права профессиональных союзов со стороны работодателей. А пока наши судебные органы смотрят на это сквозь пальцы».

А без сильных профсоюзов, как пояснил Кудюкин, эта проблема нерешаема в принципе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев также заявил, что в России необходимо рассмотреть возможность введения дополнительных компенсаций за ненормированный рабочий день.

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