Новошахтинск, Ростовская область, , 10:46 — REGNUM В ростовском городе Новошахтинске введён в эксплуатацию жилой дом, строительство которого растянулось более чем на пять лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Строительство дома на улице Нахимова, 12 остановилось в 2015 году из-за банкротства застройщика. Спустя три года обманутые дольщики создали ЖСК «Нахимова-12» и получили почти 49 млн рублей из региональной казны в качестве субсидии на завершение строительства объекта.

По информации региональных властей, до конца 2020 года в Новошахтинске достроят соседний дом на улице Нахимова, 12а, в котором ключи от квартир получат 48 дольщиков. В 2021 году планируется сдать в экплуатацию долгострой на улице Харьковской, 249 и решить проблему обманутых дольщиков в городе.

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