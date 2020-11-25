Москва, , 10:33 — REGNUM Рубль не утратит 25 ноября потенциал дальнейшего укрепления против ведущих валют, несмотря на предстоящую сегодня крупные перечисления налогов в бюджет благодаря комфортной ситуации на внешних рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В рамках дня не исключены попытки доллара и евро вернуться к пройденным накануне вниз поддержкам в 76 руб. и 90 руб. соответственно.

Однако на фоне столь высокой нефти и оптимизма на мировых рынках с высокой вероятностью эти усилия окажутся тщетными и до конца недели можно будет увидеть новые минимумы по ведущим валютам с октября. По доллару — 74−75 руб., по евро — 88−89 руб.

25 ноября наступит срок уплаты российскими налогоплательщиками НДС, НДПИ и акцизов, 30 ноября — налога на прибыль. Фактор может утратить свое влияние во второй половине дня.

Несмотря на сохранение негативной динамики по числу инфицированных COVID-19 и предостережения ВОЗ и властей ряда стран о трудностях в экономике в ближайшие месяцы, глобальные инвесторы сохраняют спокойствие. Их поддерживают новости об успехах в разработке вакцины против COVID-19 — первые американцы могут быть привиты уже 11 декабря.

Вдобавок к вакцинам от Pfizer/BoinTech и Moderna появились новости о высокой эффективности в 70% их конкурента от AstraZenecа, обладающей меньшими барьерами при ее транспортировке. Инвесторы настраиваются на то, что борьба с COVID-19 начнется в конце 2020 года, и на горизонте двух лет провакцинирован может быть почти каждый житель планеты.

Общему сохранению позитивного настроя на рынках также способствует фактическое начало передачи власти США. Накануне Джо Байден представил в качестве главы Минфина Джанет Йеллен, которая была предшественницей нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла и выступала союзницей рынков.

Остаются ожидания одобрения в США нового пакета стимулов к концу этого — в начале следующего года, который составит не менее $500 млрд. Демократы и республиканцы вернулись к переговорам.

Поддержку рублю оказывает и рынок энергоносителей. Котировки марки Brent продолжили обновлять вершины после начала пандемии. В среду утром был показан уровень в $48,50.

Помимо варианта переноса странами ОПЕК+ планового повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель участники рынка не исключают, что в начале декабря будет выбран сценарии отсрочки на шесть месяцев либо даже дополнительное сокращение на один-два квартала.

Последние данные по деловой активности (за исключением еврозоны) носили обнадеживающий характер, сигнализируя об умеренных рисках для потребления энергоносителей в свете ухудшения эпидемиологической ситуации.

В частности, в США был зафиксирован скачок внутренних перелетов до максимума с марта. Дополнительную поддержку оказали сообщения об атаках хуситов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Сегодня в 16:30 по мск будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП США. В 18:30 по мск выйдут данные от минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов», — считает эксперт.

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