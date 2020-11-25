Москва, , 10:35 — REGNUM В России начались продажи новой версии кроссовера Subaru Forester под названием Sport. Об этом сообщается на сайте компании.

Официальная онлайн-премьера Forester в модификации Sport прошла 6 ноября 2020 года. Модель получила систему мониторинга состояния водителя EyeSight.

Внешне Forester Sport выделяется за счет оранжевых акцентов на рейлингах, порогах и бамперах. Кроме того, в дизайне модели можно выделить чёрную окантовку ниш противотуманных фар и чёрные колёсные диски размером 18 дюймов.

В качестве силовой установки установлен мотор на 2,5 л мощностью 185 л. с. Агрегатируется он с фирменным цепным вариатором Lineartronic и системой полного привода Symmetrical AWD.

Ранее стало известно, что Subaru представит в России в 2021 году две новые модели. Весной ожидается появление обновленного Subaru XV, а в июле должен приехать Subaru Outback в новом кузове.

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