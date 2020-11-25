Москва, , 10:30 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России предложило субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Так, на субсидии маркетплейсам в 2021—2023 годах может быть выделено 1,5 млрд рублей (по 500 млн рублей ежегодно), так как они имеют «принципиальное значение для повышения спроса на конкурентоспособную отечественную продукцию».

Как говорится в документе, список инициатив для господдержки формируют маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Беру» («Яндекс.Маркет») и другие.

При этом субсидии недоступны тем маркетплейсам, которые управляются иностранным юрлицом или в уставном капитале которых есть иностранные владельцы. Как отмечает издание, к ним относятся Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев очень высоко оценивает второй пакет мер по поддержке IT-индустрии. Этот пакет готовился представителями разных кластеров индустрии и непосредственно Министерством цифрового развития. В этот пакет вошло 88 мер разного рода поддержки по 12 сегментам рынка.

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