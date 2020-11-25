Саранск, 25 ноября 2020, 10:30 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (Мордовия). Сумма претензий, которые пока не приняты к производству, превышает 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Рузаевский завод химического машиностроения. Мордовия
Рузаевский завод химического машиностроения. Мордовия
Pfo.gov.ru

Иск подан 20 ноября 2020 года московским ООО «Торговая компания «Евразхолдинг», которое входит в дивизион группы «Евраз». Сумма требований — 1 383 974 811,64 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Между тем на 15 декабря 2020 года в арбитраже Мордовии назначено заседание по иску завода к ТК «Евразхолдинг». Речь в споре, начатом в сентябре 2020 года, идёт о задолженности в размере 42 942 758,4 рубля, которое фигурирует как неосновательное обогащение.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Рузаевский завод химического машиностроения» учреждено в городе Рузаевка (Мордовия) в июне 2002 года. На начало 2020 года на заводе работали более 3,5 тыс. человек. Директор — Валерий Ларин. Уставный капитал — более 48,6 млн рублей. По данным с сайта производителя грузового подвижного состава — компании РМ Рейл, АО «Рузхиммаш» входит в её дивизион.

Ранее группу RM Rail связывали с миллиардером Олегом Дерипаской.