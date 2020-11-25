Саранск, , 10:30 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (Мордовия). Сумма претензий, которые пока не приняты к производству, превышает 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Рузаевский завод химического машиностроения. Мордовия Pfo.gov.ru

Иск подан 20 ноября 2020 года московским ООО «Торговая компания «Евразхолдинг», которое входит в дивизион группы «Евраз». Сумма требований — 1 383 974 811,64 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Между тем на 15 декабря 2020 года в арбитраже Мордовии назначено заседание по иску завода к ТК «Евразхолдинг». Речь в споре, начатом в сентябре 2020 года, идёт о задолженности в размере 42 942 758,4 рубля, которое фигурирует как неосновательное обогащение.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Рузаевский завод химического машиностроения» учреждено в городе Рузаевка (Мордовия) в июне 2002 года. На начало 2020 года на заводе работали более 3,5 тыс. человек. Директор — Валерий Ларин. Уставный капитал — более 48,6 млн рублей. По данным с сайта производителя грузового подвижного состава — компании РМ Рейл, АО «Рузхиммаш» входит в её дивизион.

Ранее группу RM Rail связывали с миллиардером Олегом Дерипаской.