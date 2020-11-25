Москва, , 10:33 — REGNUM При открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты по отношению к рублю возрос на 0,05% и составил 75,52 рубля. Это следует из данных торговой площадки на 10:00 мск 25 ноября.

При этом к 10:05 мск курс доллара находился на уровне 75,565 рубля (+0,11%).

В то же время курс евро по отношению к российской валюте также увеличился на 0,13% и составил 89,8 рубля, а по состоянию на 10:05 мск — 89,88 рубля (+0,22%).

Также индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля текущего года стал выше 3100 пунктов, а индекс РТС впервые с 20 августа 2020 года — выше 1300 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по рублевым парам 24 ноября завершились снижением.