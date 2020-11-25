Токио, , 10:17 — REGNUM Компания Subaru привезет в 2021 году в Россию две новые модели. Об этом сообщает RG со ссылкой на российское представительстве Subaru.

«Весной 2021 года мы ждем рестайлинговый Subaru XV, а в июле должен приехать Subaru Outback в новом кузове», — сообщили в российском представительстве японской марки.

Рестайлинговый Outback будет оборудован турбированным двигателем на 2,4 л мощностью 264 л. с., который придет на смену 260-сильному мотору. Кроме того, моторная линейка модели будет также состоять из атмосферного агрегата объемом 2,5 л с отдачей в 184 л. с.

В качестве трансмиссии выступит бесступенчатый вариатор с режимом имитации «механики». Обновленный Outback будет иметь только полный привод.

В салоне универсала появится тачскрин мультимедийной системы на 11,6 дюйма. Кроме того, машина будет оборудована множеством различных ассистентов, а также пакетом безопасности и адаптивным круиз-контролем.

Ранее стала известна стоимость Subaru Forester в версии Sport для России. Она составит 2 999 900 рублей.

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