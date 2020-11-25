Москва, , 09:57 — REGNUM На сегодняшний день в мире нет площадки для переговоров альтернативной Всемирной торговой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявила старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина.

«ВТО хоронить явно рано. Напротив, замедление мировой торговли вследствие пандемии может дать новый импульс для развития многосторонней торговой системы, — сказала она. — Альтернативной площадки для переговоров, равно как и альтернативных правил ведения торговли, признанных подавляющим большинством стран мира, не существует. Да, конечно, вызов последних лет — региональное торговое сотрудничество — рассматривается как угроза для размывания общих многосторонних правил, основанных на режиме наибольшего благоприятствования. И тем не менее исключения из правил не умаляют значимости самих правил».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что восстановление мировой торговли стоит осуществлять не под эгидой ВТО, а на более справедливых и равных условиях.