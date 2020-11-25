Москва, , 09:57 — REGNUM По итогам октября 2020 года самым покупаемым новым легковым автомобилем в Москве стала модель Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошлый месяц модель Creta приобрели 863 московских автолюбителя — на 14% больше, чем за тот же период 2019 года.

На втором месте разместилась Skoda Kodiaq. Это авто столичным дилерам удалось реализовать в количестве 800 экземпляров, что на 64% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает седан Volkswagen Polo с результатом в 794 проданных автомобиля. Здесь реализация выросла на 44,6% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах списка разместились соответственно KIA Rio (784 ед.; — 22,5%) и Volkswagen Tiguan (583 ед.; — 8,6%).

Всего в октябре 2020 года в Москве купили 19 687 легковых машин. Из них в указанный период на московском автомобильном рынке были приобретены 18 444 иномарки и 1243 машины российских марок.

Напомним, с января по сентябрь текущего года в Москве самым покупаемым автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стал BMW X7. За отчётный период на столичном авторынке было реализовано 1253 таких модели на сумму в 8,4 млрд рублей.

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