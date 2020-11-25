Ташкент, , 09:52 — REGNUM Расходы бюджета Узбекистана в 2021 году увеличатся на 24%, до 165,7 трлн сумов ($16 млрд). Это следует из проекта бюджета республики на 2021 год, сообщили в пресс-службе Олий Мажлиса Узбекистана.

Депутаты парламента одобрили законопроект в первом чтении. Согласно документу, ВВП Узбекистана по итогам 2021 года увеличится на 5,1%, до 688,9 трлн сумов ($66,5 млрд). Объем доходов бюджета составит 147 трлн сумов ($14,2 млрд), объем расходов — 165,7 трлн сумов ($16 млрд), дефицит бюджета составит 18,7 трлн сумов ($1,8 млрд).

Законопроект ужесточает ответственность министерств и ведомств, отказавшихся от публикации параметров бюджета. На официальных ресурсах должна публиковаться информация об исполнении госбюджета.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение ВВП Узбекистана по итогам 2020 года на 2%. Еще в мае прогнозировался рост экономики в 1,5%.

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