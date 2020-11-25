Оренбург, , 09:47 — REGNUM В Оренбургской области в январе-сентябре 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций составила 34 450,3 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 6,8%, сообщает Оренбургстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за девять месяцев 2020 года увеличилась на 4,3% к прошлогоднему уровню.

Самый высокий уровень заработной платы демонстрируют предприятия, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых — 63 887,5 рубля. Низкие зарплаты отмечены в организациях, работающих в сфере гостиничного бизнеса и сфере общепита — 19 056,3 рубля.

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