Нур-Султан, , 09:32 — REGNUM Воспрепятствование для бизнеса в Казахстане будет рассматриваться как тяжкое преступление, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 25 ноября на XX съезде партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

По его словам, в 2025 году доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казахстана достигнет 35%. Планируется, что предприниматели обеспечат работой 4 млн жителей республики.

Президент считает, что план развития экономики позволит добиться экономического роста в 5% в год. Кроме того, объем иностранных инвестиций в республике планируется довести до $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—сентября 2020 года ВВП Казахстана сократился на 2,8%, до 44,8 трлн тенге ($105,5 млрд).

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