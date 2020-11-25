Уфа, , 09:30 — REGNUM Увеличить бюджет на строительство дорог и ремонт школ просят жители Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике прошли публичные слушания по проекту закона о бюджете региона на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Этот документ депутаты планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, от 56 граждан были получены обращения, связанные с формированием бюджета, в том числе на строительство и ремонт больниц, школ, дорог, благоустройство территорий. Обращения также касались предоставления жилья льготникам, господдержки садоводов, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, оплаты труда бюджетников, поддержки малого предпринимательства.

Толкачев отметил, что все обращения будут рассмотрены и учтены депутатами при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению.

Отмечается, что в текущем году публичные слушания по этому законопроекту проводились в интернет-формате из-за пандемии коронавируса.

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