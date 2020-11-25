Москва, , 09:36 — REGNUM По итогам 2020 года общий объем выданных в России ипотечных кредитов может составить 3,5 трлн рублей. Такую оценку 25 ноября дала вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.

«По нашим оценкам, выдачи ипотечных кредитов в 2020 году достигнут около 3,5 трлн рублей, причем четверть от этого объема составят льготные кредиты», — приводит ее слова ТАСС.

Также она добавила, что суммарный ипотечный портфель российских банков в нынешнем году может увеличиться на 20−25%.

Кроме того, Ульянова указала, что главным источником роста ипотечного кредитования являются рекордно низкие ставки кредитования, однако, как считает эксперт, тренд на снижение данных ставок в настоящее время уже почти исчерпан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка России в третьем квартале 2020 года объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для российского рынка.