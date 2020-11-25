Москва, , 09:04 — REGNUM Российские банки после принятие законопроекта о расширении сфер применения единой биометрической системы (ЕБС) смогут дистанционно обслуживать не только физических, но и юридических лиц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора системы — компанию «Ростелеком».

Какие именно продукты будут пользоваться популярностью при помощи ЕБС, рынок определит самостоятельно с учетом новых возможностей по переводу в онлайн высокорисковых операций, уточнили в компании.

Отмечается, что услуги по биометрии также смогут оказывать страховые и микрофинансовые организации. В крупнейших российских банках поддержали доступ юрлиц и индивидуальных предпринимателей к удаленному открытию счетов, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года крупные банки России могут изменить правила выдачи потребительских кредитов и перейти на электронные договоры с клиентами. В банках уверены, что цифровые договоры значительно уменьшат время оформления документов. На электронные договоры намерены перейти Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Почта-банк» и так далее.

Отметим, что через ЕБС также можно будет получить облачную электронную подпись, удалённо вести судебные дела, получать дистанционное образование, нотариальные, финансовые, коммуникационные услуги, пользоваться иными сервисами.

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