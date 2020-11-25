Москва, , 08:48 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции подстегнула жителей России к досрочному погашению ранее взятых ипотечных займов. Так, согласно данным Центробанка России, в третьем квартале 2020 года объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Читайте также: В РФ нашли причину рекордных объемов ипотечного кредитования

Отмечается, что для российского рынка это рекордный показатель за три месяца как минимум с 2018 года, сообщает РБК. Для сравнения: в июле—сентябре объём ипотечных кредитов, которые заёмщики загасили раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года. А по сравнению со вторым кварталом 2020 года объёмы досрочного погашения по ипотеке увеличились почти в полтора раза.

Основными источниками средств для погашения ипотеки стали собственные сбережения граждан РФ. Они составляют 83,3% от всех досрочных выплат по кредитам в рублях и валюте в третьем квартале. Также заёмщики для этих целей воспользовались новыми кредитами и государственными субсидиями.

Рост количества досрочных погашений в ряде российских банков объяснили повышенным спросом на рефинансирование.

Также по теме: Выдача ипотеки в России достигла рекордных показателей

«Ипотечные ставки в текущем году бьют рекорды, обновляя исторические минимумы, так что заемщики массово пользуются данной услугой», — пояснил руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в России был установлен новый рекорд по объёмам выдачи ипотеки. Так, за десять месяцев 2020 года общий объём выданных населению на покупку жилья кредитов составил 3,25 трлн рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. Тогда этот показатель составлял 3,01 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Спрос на ипотеку в Москве вырос до абсолютного рекорда